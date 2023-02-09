Мини Air 11 Intel Celeron 11-го поколения

Мини Air 11 предлагает множество портов, в том числе 3 порта USB, 2 порта USB-C, 1 порт HDMI и 1 порт Mini Display, для удобного подключения к мониторам, телевизорам, клавиатурам, мышам, наушникам, камерам и т. д. Разнообразия портов на этом мини-ПК достаточно для повседневного использования.