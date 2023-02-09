Мини Air 11 Intel Celeron 11-го поколения

₽11,500.00 – ₽14,900.00
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Четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N5095 11-го поколения Выполнение различных ежедневных задач
Intel® UHD Graphics 605
Поддержка дисплея 4K Ultra HD
До 32 ГБ двухканальной памяти DDR4
Многозадачность стала доступней
До 1 ТБ твердотельного накопителя M.2 2280 SATA Быстрый запуск приложений
Предустановленная Windows 11 Pro Поддерживает Linux, Android x86, Ubuntu и т. д.
Размеры: 117х112х34,2 мм
Вес: 500 г
Четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N5095 11-го поколения Выполнение различных ежедневных задач
Intel® UHD Graphics 605
Поддержка дисплея 4K Ultra HD
До 32 ГБ двухканальной памяти DDR4 Многозадачность стала доступней
До 1 ТБ твердотельного накопителя M.2 2280 SATA Быстрый запуск приложений
Предустановленная Windows 11 Pro Поддерживает Linux, Android x86, Ubuntu и т. д.
Размеры: 117х112х34,2 мм Вес: 500 г
Мини-ПК МиниAir 11 отличается надежной производительностью и компактным дизайном, отлично справляется с широким спектром задач, таких как повседневная работа, онлайн-обучение, семейное пользование и многое другое.
Стандартная высокочастотная память DDR4, простая многозадачность без задержек, стандартный высокоскоростной твердотельный накопитель M.2, производительность чтения и записи данных в 5 раз выше, чем у традиционных механических жестких дисков.
Мини Air 11 включает твердотельный накопитель M.2 2280 (предустановлено на 256 ГБ) с возможностью расширения до 1 ТБ. Двухканальные слоты DDR4 SODIMM вмещают до 32 ГБ памяти, при этом предустановлено 8 ГБ памяти для упрощения модернизации.
Мини Air 11 включает твердотельный накопитель M.2 2280 (предустановлено на 256 ГБ) с возможностью расширения до 1 ТБ. Двухканальные слоты DDR4 SODIMM вмещают до 32 ГБ памяти, при этом предустановлено 8 ГБ памяти для упрощения модернизации.
Мини Air 11 поддерживает до двух мониторов 4K (через HDMI и Mini DP). Повысьте свою эффективность и расширьте свой кругозор с большей рабочей зоной.Intel UHD Graphics обеспечивает плавную потоковую передачу и воспроизведение 4K-контента.
Мини Air 11 поддерживает до двух мониторов 4K (через HDMI и Mini DP). Повысьте свою эффективность и расширьте свой кругозор с большей рабочей зоной. Intel UHD Graphics обеспечивает плавную потоковую передачу и воспроизведение 4K-контента.
Мини Air 11 предлагает множество портов, в том числе 3 порта USB, 2 порта USB-C, 1 порт HDMI и 1 порт Mini Display, для удобного подключения к мониторам, телевизорам, клавиатурам, мышам, наушникам, камерам и т. д. Разнообразия портов на этом мини-ПК достаточно для повседневного использования.
Мини Air 11 может похвастаться невероятно тонким и небольшим форм-фактором (117x 112 x 34,2 мм, 4,6 x 4,4 x 1,4 дюйма). Он удобно помещается в сумки и карманы и отлично смотрится на любой поверхности благодаря своему элегантному внешнему виду и компактной конструкции.
|Размер
|117 х 112 х 34,2 мм
|Вес
|500,3 г
|ЦП процессор
|Intel® Celeron® N5095 11-го поколения (4 ядра, 4 потока, 4 МБ кэш-памяти, до 2,90 ГГц) Расчетная мощность 15 Вт
|Графика
|Intel® UHD Graphics 605
|Память
|двухканальная DDR4 SODIMM, 8 ГБ; расширяемый до 32 ГБ
|Хранилище
|1 твердотельный накопитель (2280 M.2 PCIe/SATA), 256 ГБ; расширяемый до 1 ТБ
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Беспроводная технология Bluetooth®
|Bluetooth® v4.2
|Ethernet
|Intel® 10/100/1000 Мбит/с Ethernet
|Беспроводная локальная сеть
|Intel® Wi-Fi 5
|Кенсингтонский замок
|Да
|Адаптер
|автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 45 Вт (19 В / 2,36 А), длина 1,5 метра.
|Порты ввода/вывода
|2 порта USB 3.2 Gen 1 1 порт USB 3.2 Gen 2 2 порта USB-C (только данные) 1 устройство для чтения SD-карт (USB2.0) 1 разъем для наушников 3,5 мм 1 порт Gigabit Ethernet RJ45 1 порт HDMI 1.4 1 х мини-DisplayPort 1 разъем постоянного тока 1 х кнопка питания
|Что находится в коробке
|1 х мини-ПК мини Air 11 1 х крепление VESA 1 х адаптер питания 1 х сумка для хранения 1 х HDMI-кабель 1 х Руководство пользователя 1 х открытка с благодарностью
Сергеева Дмитриевна –
Покупали на замену нетбука,учится в школе,подключилась нормально,памяти для школы хватает.
Русанов –
Довольно шустрый для такого процессора
компактен
подключил запустил и нет проблем
в комплекте крепление к монитору
покупал для офиса
Смирнов М. –
Купил на замену нетбука, подключился нормально, памяти для несложных задач хватает. Малый размер, предусмотрена возможность подвески сзади на монитор, что освобождает место на столе. Слабый нагрев корпуса. Бесшумный. Хорошо подойдет для решения простых задач- типа офисных программ и сёрфинга в интернете.
Макаров Давидович –
Малый размер, предусмотрена возможность удобной подвески блока сзади на монитор для освобождения места на столе. В принципе – это полноценный компьютер для повседневных задач. Совсем небольшое энергопотребление, слабый нагрев корпуса, бесшумный. Предустановлена Win10pro. Можно доустановить внутрь жесткий диск, предусмотрено специальное место для этого.
Встроенный вай-фай не очень дальнобойный, но это и понятно. Если нужно подключиться к относительно дальнему роутеру (через две стены), придется использовать внешний usb вайфай приемопередатчик.
Проверил подключения звуковых устройств вывода по usb, по штатному aux, по блютуз (на колонки, наушники, усилитель) – всё определяется и работает четко. Микрофон (кому нужен, например, для Алисы) заработал с обычных проводных носимых наушников , но отдельный микрофон требует скорее всего переходник с трёх на четырехконтактный, либо используйте usb вариант.
Видео в записи и потоке ютуб воспроизводит отлично.
Вывод: покупкой доволен и рекомендую.
Николай Антонович –
Маленький, шустрый. Идеален для домашнего использования или доя удалённой работы. Для учёбы идеален. Инструкция на английском. В комплекте крепление на стену.
Сергеев Андрей Олегович –
После использования его в течение месяца возникли некоторые незначительные проблемы с компьютером.Служба поддержки GEEKOM была очень быстрой, отлично справилась и осталась довольна.
Иванов Максимович –
Ставлю 5 баллов в том числе благодаря магазину. Итак аппарат приходит с 11 виндой, ничего ставить не нужно. Комп действительно шустрый, для домашнего пользования хватает за глаза. Ничего не тупит не тормозит. Видео в 4К так же идет. По крайней мере я подтормаживаний не заметил. Офисные приложения, фотошоп и прочее без нареканий. Компьютер очень маленький и это очень классно, поместился за монитором, никаких лишних проводов и прочих соплей.
Не греется. Что тоже немаловажно. Никакого шума. В общем с точки зрения эргономики и мощности то 5+.
Я бы рекомендовал к покупке. Пока что это адекватное предложение в соотношении цены и качества.
Надеюсь прослужит не один год
Андрей –
1. Легкий, компактный, простой в установке и настройке компьютер.
2. Достаточно производительный для офисных задач.
3. Тихий, холодный.
4. Отличные возможности расширения (можно устанавливать накопители NVMe и SATA).
5. Большое количество интерфейсов, поддержка двух мониторов.
6. Отличный комплект поставки (крепления, кабель HDMI).
7. Заметно дешевле Intel NUC.
Alexander –
Спасибо большое и желаем вам всего наилучшего)))