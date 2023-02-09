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AIR-11.642.jpg
AIR-11.642.jpg
AIR-11.642.jpg
AIR-11.642.jpg
AIR-11.642.jpg
AIR-11.642.jpg

Мини Air 11 Intel Celeron 11-го поколения

(8 отзывов клиентов)

11,500.0014,900.00

  • Intel Celeron N5095: 4-ядерный 4-поточный процессор, в 1,5 раза быстрее своего предшественника.
  • Ультракомпактный: карманный дизайн, вес всего 500 г (1,1 фунта).
  • Предустановлена Windows 11 Pro.
  • Графика Intel UHD: поддерживает до двух дисплеев 4K.
  • Двухканальная оперативная память DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ.
  • Твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe NVMe с возможностью расширения до 1 ТБ.

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Описание Характеристики Отзывы (8)
Мощный процессор

Четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N5095 11-го поколения Выполнение различных ежедневных задач

Впечатляющая графика

Intel® UHD Graphics 605
Поддержка дисплея 4K Ultra HD

Оперативная память

До 32 ГБ двухканальной памяти DDR4
Многозадачность стала доступней

Внутренний накопитель

До 1 ТБ твердотельного накопителя M.2 2280 SATA Быстрый запуск приложений

Улучшенная совместимость

Предустановленная Windows 11 Pro Поддерживает Linux, Android x86, Ubuntu и т. д.

Компактный и легкий

Размеры: 117х112х34,2 мм
Вес: 500 г

Мощный процессор

Четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N5095 11-го поколения Выполнение различных ежедневных задач

Впечатляющая
графика


Intel® UHD Graphics 605
Поддержка дисплея 4K Ultra HD

Оперативная память

До 32 ГБ двухканальной памяти DDR4 Многозадачность стала доступней

Внутренний накопитель

До 1 ТБ твердотельного накопителя M.2 2280 SATA Быстрый запуск приложений

Улучшенная совместимость

Предустановленная Windows 11 Pro Поддерживает Linux, Android x86, Ubuntu и т. д.

Компактный и легкий

Размеры: 117х112х34,2 мм Вес: 500 г

Мощнее,
чем вы думаете

Мини-ПК МиниAir 11 отличается надежной производительностью и компактным дизайном, отлично справляется с широким спектром задач, таких как повседневная работа, онлайн-обучение, семейное пользование и многое другое.

GEEKOM МиниAir 11: Почему выбирают его?
  1. Четырехъядерный процессор Intel® Celeron N5095 11-го поколения (в 1,5 раза быстрее, чем в предыдущем поколении).
    2. Быстрая память DDR4 и хранилище SSD для быстрого запуска и плавного запуска приложений.
    3. Меньше, легче и занимает меньше места.
    4. Разработан с металлической внутренней рамой и высококачественными материалами.
    5. Предустановлена ​​Windows 11 Pro.
Память и накопитель

Стандартная высокочастотная память DDR4, простая многозадачность без задержек, стандартный высокоскоростной твердотельный накопитель M.2, производительность чтения и записи данных в 5 раз выше, чем у традиционных механических жестких дисков.

Гибкие и масштабируемые кейсы.

Мини Air 11 включает твердотельный накопитель M.2 2280 (предустановлено на 256 ГБ) с возможностью расширения до 1 ТБ. Двухканальные слоты DDR4 SODIMM вмещают до 32 ГБ памяти, при этом предустановлено 8 ГБ памяти для упрощения модернизации.

Гибкие и масштабируемые кейсы.

Мини Air 11 включает твердотельный накопитель M.2 2280 (предустановлено на 256 ГБ) с возможностью расширения до 1 ТБ. Двухканальные слоты DDR4 SODIMM вмещают до 32 ГБ памяти, при этом предустановлено 8 ГБ памяти для упрощения модернизации.

Удвойте свою производительность с помощью двух мониторов.

Мини Air 11 поддерживает до двух мониторов 4K (через HDMI и Mini DP). Повысьте свою эффективность и расширьте свой кругозор с большей рабочей зоной.Intel UHD Graphics обеспечивает плавную потоковую передачу и воспроизведение 4K-контента.

Удвойте свою производительность с помощью двух мониторов.

Мини Air 11 поддерживает до двух мониторов 4K (через HDMI и Mini DP). Повысьте свою эффективность и расширьте свой кругозор с большей рабочей зоной. Intel UHD Graphics обеспечивает плавную потоковую передачу и воспроизведение 4K-контента.

Существуют различные порты.

Мини Air 11 предлагает множество портов, в том числе 3 порта USB, 2 порта USB-C, 1 порт HDMI и 1 порт Mini Display, для удобного подключения к мониторам, телевизорам, клавиатурам, мышам, наушникам, камерам и т. д. Разнообразия портов на этом мини-ПК достаточно для повседневного использования.

Беспроводное подключение для удобства.
  • Поддерживайте порядок на рабочем столе
  • Удобен для использования в дороге
  • Подключайте несколько беспроводных устройств
Ультратонкий. Ультрапортативный.

Мини Air 11 может похвастаться невероятно тонким и небольшим форм-фактором (117x 112 x 34,2 мм, 4,6 x 4,4 x 1,4 дюйма). Он удобно помещается в сумки и карманы и отлично смотрится на любой поверхности благодаря своему элегантному внешнему виду и компактной конструкции.

Тщательно протестирован на надежность
Время старения 100 часов
Температура 50℃
Влажность 90%
Описание Характеристики Отзывы (8)
Размер 117 х 112 х 34,2 мм
Вес 500,3 г
ЦП процессор Intel® Celeron® N5095 11-го поколения (4 ядра, 4 потока, 4 МБ кэш-памяти, до 2,90 ГГц) Расчетная мощность 15 Вт
Графика Intel® UHD Graphics 605
Память двухканальная DDR4 SODIMM, 8 ГБ; расширяемый до 32 ГБ
Хранилище 1 твердотельный накопитель (2280 M.2 PCIe/SATA), 256 ГБ; расширяемый до 1 ТБ
Операционная система Windows 11 Pro
Беспроводная технология Bluetooth® Bluetooth® v4.2
Ethernet  Intel® 10/100/1000 Мбит/с Ethernet
Беспроводная локальная сеть Intel® Wi-Fi 5
Кенсингтонский замок Да
Адаптер автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 45 Вт (19 В / 2,36 А), длина 1,5 метра.
Порты ввода/вывода 2 порта USB 3.2 Gen 1 1 порт USB 3.2 Gen 2 2 порта USB-C (только данные) 1 устройство для чтения SD-карт (USB2.0) 1 разъем для наушников 3,5 мм 1 порт Gigabit Ethernet RJ45 1 порт HDMI 1.4 1 х мини-DisplayPort 1 разъем постоянного тока 1 х кнопка питания
Что находится в коробке 1 х мини-ПК мини Air 11 1 х крепление VESA 1 х адаптер питания 1 х сумка для хранения 1 х HDMI-кабель 1 х Руководство пользователя 1 х открытка с благодарностью
Описание Характеристики Отзывы (8)

На основе отзывов 8

4.88 В целом
87.5%
12.5%
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8 отзывы

  1. Сергеева Дмитриевна

    Покупали на замену нетбука,учится в школе,подключилась нормально,памяти для школы хватает.

  2. Русанов

    Довольно шустрый для такого процессора
    компактен
    подключил запустил и нет проблем
    в комплекте крепление к монитору
    покупал для офиса

  3. Смирнов М.

    Купил на замену нетбука, подключился нормально, памяти для несложных задач хватает. Малый размер, предусмотрена возможность подвески сзади на монитор, что освобождает место на столе. Слабый нагрев корпуса. Бесшумный. Хорошо подойдет для решения простых задач- типа офисных программ и сёрфинга в интернете.

  4. Макаров Давидович

    Малый размер, предусмотрена возможность удобной подвески блока сзади на монитор для освобождения места на столе. В принципе – это полноценный компьютер для повседневных задач. Совсем небольшое энергопотребление, слабый нагрев корпуса, бесшумный. Предустановлена Win10pro. Можно доустановить внутрь жесткий диск, предусмотрено специальное место для этого.

    Встроенный вай-фай не очень дальнобойный, но это и понятно. Если нужно подключиться к относительно дальнему роутеру (через две стены), придется использовать внешний usb вайфай приемопередатчик.

    Проверил подключения звуковых устройств вывода по usb, по штатному aux, по блютуз (на колонки, наушники, усилитель) – всё определяется и работает четко. Микрофон (кому нужен, например, для Алисы) заработал с обычных проводных носимых наушников , но отдельный микрофон требует скорее всего переходник с трёх на четырехконтактный, либо используйте usb вариант.

    Видео в записи и потоке ютуб воспроизводит отлично.
    Вывод: покупкой доволен и рекомендую.

  5. Николай Антонович

    Маленький, шустрый. Идеален для домашнего использования или доя удалённой работы. Для учёбы идеален. Инструкция на английском. В комплекте крепление на стену.

  6. Сергеев Андрей Олегович

    После использования его в течение месяца возникли некоторые незначительные проблемы с компьютером.Служба поддержки GEEKOM была очень быстрой, отлично справилась и осталась довольна.

  7. Иванов Максимович

    Ставлю 5 баллов в том числе благодаря магазину. Итак аппарат приходит с 11 виндой, ничего ставить не нужно. Комп действительно шустрый, для домашнего пользования хватает за глаза. Ничего не тупит не тормозит. Видео в 4К так же идет. По крайней мере я подтормаживаний не заметил. Офисные приложения, фотошоп и прочее без нареканий. Компьютер очень маленький и это очень классно, поместился за монитором, никаких лишних проводов и прочих соплей.
    Не греется. Что тоже немаловажно. Никакого шума. В общем с точки зрения эргономики и мощности то 5+.
    Я бы рекомендовал к покупке. Пока что это адекватное предложение в соотношении цены и качества.
    Надеюсь прослужит не один год

  8. Андрей

    1. Легкий, компактный, простой в установке и настройке компьютер.
    2. Достаточно производительный для офисных задач.
    3. Тихий, холодный.
    4. Отличные возможности расширения (можно устанавливать накопители NVMe и SATA).
    5. Большое количество интерфейсов, поддержка двух мониторов.
    6. Отличный комплект поставки (крепления, кабель HDMI).
    7. Заметно дешевле Intel NUC.

    • Alexander

      Спасибо большое и желаем вам всего наилучшего)))

АРТИКУЛ: GMA11N5095S08256-1 Categories: , Tags: ,

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