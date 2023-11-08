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🔥Неттоп GEEKOM Мини AS 6 AMD Ryzen7-7735H

(8 отзывов клиентов)

58,000.00

  • AMD Ryzen™ 7 7735H
  • AMD Radeon™ Graphics 680M
  • Поддержка четырех мониторов 4k или одного монитора 8k
  • 2 × PCIe Gen 4×4 M.2 NVMe SSD
  • 2,5 Гб LAN, WiFi 6E，Bluetooth® 5.2
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GEEKOM AS 6
Освойте любую работу, Любую игру!
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GEEKOM AS 6
Освойте любую работу, Любую игру!
AMD Ryzen™ 9 6900HX
AMD Ryzen™ 7 6800H
Работает от ASUS
AMD Ryzen™ 9 6900HX
AMD Ryzen™ 7 6800H
(8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэша)
AMD Radeon™ Graphics 680M
Его общая производительность сопоставима с
производительностью дискретной видеокарты GTX 1050TI.
Встроенная
32ГБ
Двухканальная DDR5 ОЗУ
Высокоскоростной ССД
Два слота расширения (Только NVMe)
Встроенной
1 ТБ/2 ТБ PCIe 4.0
WiFi 6E Bluetooth 5.2
Высокоскоростная беспроводная передача
Сверхбыстрая проводная
передача данных
2,5G LAN
Поддерживает разрешение до 8K
Различные дисплеи
на нескольких экранах
AMD Ryzen™ 9 6900HX
AMD Ryzen™ 7 6800H
(8 ядер, 16 потоков)
Двухканальная DDR5 ОЗУ
Высокоскоростной ССД
Встроенная
32 ГБ
Встроенной
1 ТБ/2 ТБ PCIe 4.0
AMD Radeon™ Graphics 680M
Его общая производительность
сопоставима с производительностью
дискретной видеокарты GTX 1050TI.
Высокоскоростная беспроводная передача
Сверхбыстрая проводная передача данных
2,5G LAN
Многофункциональные порты
Поддерживает разрешение до 8K
Различные дисплеи на нескольких экранах
Недавно разработанный
модуль радиатора
Встроенная двойная тепловая труба
AS6-PNEW_03.2
AS6-PNEW_03
RU-as6111
RUAS60001
Ускорьте создание с помощью
AMD Radeon™ Graphics 680M.

Новая архитектура ядра RNDA2 и поддержка трассировки лучей разработаны с учетом игровой ДНК, что упрощает создание яркой графики.

Общая производительность AMD Radeon™ Graphics 680M сравнима с производительностью дискретной видеокарты GTX1050TI.
Дизайн Удовлетворяйте ваши повседневные потребности в дизайне.
Игры Превосходный игровой опыт
Видео Фильмы в формате 8K/4K UHD
Визуализация Потоковый Презентация
Метавселенная Виртуальный мир
Дизайн Повседневные потребности в дизайне.
Игры Превосходный игровой опыт
Видео Фильмы в формате 8K/4K UHD
Визуализация Потоковый Презентация
Метавселенная Виртуальный мир
Быстрее оперативная память DDR5.
AS 6 оснащен памятью DDR5 4800 МГц, которая в 1,5 раза быстрее и на 8%
энергоэффективнее, чем память DDR4 3200 МГц, обеспечивая выдающуюся
производительность при выполнении повседневных вычислительных задач.
Революция скорости: на шаг быстрее!
Оснащенный новым поколением PCIe4.0SSD, пропускная способность передачи данных примерно на 100% выше, чем у предыдущего поколения, что превышает ограничение по скорости и обеспечивает сверхбыструю скорость отклика. Также имеется встроенный 25-дюймовый отсек для жесткого диска, который позволяет легко расширить емкость хранилища для удовлетворения потребностей в хранении больших файлов.
Простота обновления
ОЗУ Двухканальный
DDR5-4800 SODIMM
ССД PCIe Gen 4x4
M.2 2280 ССД x 2
HDD SATA 2.5'' HDD
Невероятно быстрое проводное и беспроводное подключение.
AS 6 с AMD WiFi 6E, Bluetooth 5.2 и портом локальной сети 2.5GbE позволяет большему количеству устройств подключаться в перегруженных средах, сокращая задержки и обеспечивая бесперебойную потоковую передачу видео или проведение конференций, обеспечивая молниеносную работу в сети и скорость передачи данных для эффективной многозадачности.
Инновационная система охлаждения повышает производительность.
Новый тепловой модуль оснащен специальной тепловой трубкой для улучшения отвода тепла, в то время как алюминиевый радиатор обеспечивает повышенную электропроводность, что позволяет компактному AS6 обеспечивать производительность на уровне настольного компьютера.
Система самоочистки от пыли

Система самоочистки от пыли не только обеспечивает чистоту радиаторов, но и эффективно удаляет пыль и другие частицы, продлевая срок службы системы. Кроме того, вентилятор никогда не перегружается, что обеспечивает более тихую рабочую станцию с меньшим уровнем шума.

Экологичный и бесшумный
Эта миниатюрная машина, сертифицированная ENERGY STAR®, при полной загрузке производит менее 35 децибел шума, что делает ее идеальной для игр, работы в офисе или домашних развлечений.
Раскройте свою боевую мощь с помощью мощного подключения.

GEEKOM AS 6 оснащен всеми портами ввода-вывода, необходимыми для легкого подключения к новейшим устройством и периферийным устройствам. Он оснащен двумя портами USB-C, оба из которых поддерживают протокол DP1.4 и зарядку мощностью 15 Вт, причем один из них также поддерживает PD-вход. Порт HDMI 2.1 может похвастаться пропускной способностью до 48 Гбит / с, что обеспечивает видеовыход 4K 120 Гц / 8K 60 Гц и широкий спектр периферийных подключений.

Раскройте свою боевую мощь с помощью мощного подключения.

GEEKOM AS 6 оснащен всеми портами ввода-вывода, необходимыми для легкого подключения к новейшим устройством и периферийным устройствам. Он оснащен двумя портами USB-C, оба из которых поддерживают протокол DP1.4 и зарядку мощностью 15 Вт, причем один из них также поддерживает PD-вход. Порт HDMI 2.1 может похвастаться пропускной способностью до 48 Гбит / с, что обеспечивает видеовыход 4K 120 Гц / 8K 60 Гц и широкий спектр периферийных подключений.

Thunderbolt 4.0 обеспечивает высокоскоростное подключение.
AS 6 оснащен высокоскоростным портом Thunderbolt 4 с гибким разъемом, который позволяет подключать портативные мониторы и дисплей с разрешением 8K при 60 Гц, обеспечивая впечатляющую скорость передачи данных до 40 Гбит / с, а также источник питания 5V3A.
Дисплей 8K при 60 Гц
Источник питания 5V 3A
Поддержка нескольких дисплеев.
USB4 (8k@60hz)
USB4 (8k@60hz)
DP1.4 (5k@60hz)
HDMI2.1 (4k@60hz)
HDMI2.1 (4k@60hz)
Поддержка нескольких дисплеев.
USB4 (8k@60hz)
USB4 (8k@60hz)
DP1.4 (5k@60hz)
HDMI2.1 (4k@60hz)
HDMI2.1 (4k@60hz)
Прочность военного класса.

GEEKOM AS6 прошел тщательные испытания и соответствует строгим стандартам MIL-STD-810h*. Он выдерживает экстремальные температуры, высоту, влажность, частые падения и вибрацию, обеспечивая надежную работу даже в самых сложных условиях.

* Стандартные испытания MIL-STD-810h проводятся в строгих условиях, и результаты испытаний не могут гарантировать работоспособность в этих условиях испытаний или для использования в военных целях.
High Temperature Test
Altitude
Test
Low Temperature Test
Drop Test
Humidity Test
Vibration Test

GEEKOM AS6 прошел тщательные испытания и соответствует строгим стандартам MIL-STD-810h*. Он выдерживает экстремальные температуры, высоту, влажность, частые падения и вибрацию, обеспечивая надежную работу даже в самых сложных условиях.

Прочность военного класса.
* Стандартные испытания MIL-STD-810h проводятся в строгих условиях, и результаты испытаний не могут гарантировать работоспособность в этих условиях испытаний или для использования в военных целях.
High Temperature Test
Altitude Test
Low Temperature Test
Drop Test
Humidity Test
Vibration Test
RUcoadsf1
RUfksdhf1
RUaois1
RUcaosij1
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Улучшенное программное обеспечение - My ASUS

Шумоподавление с искусственным интеллектом *Двустороннее шумоподавление с помощью искусственного интеллекта

Отфильтровывает нежелательные шумы от микрофона и входящего звука, обеспечивая кристально чистую голосовую связь.

Диагностика системы *Диагностика аппаратного обеспечения
*Проверка сценария

Содержит краткие описания, помогающие выявить различные ситуации и выбрать наилучшее диагностическое обследование.

Интеллектуальное управление вентилятором *Режимы производительности и бесшумности

Это дает вам возможность гибко выбирать между использованием максимальной скорости вентилятора при больших нагрузках и переключением на более низкую скорость для бесшумной работы.

Другие функции
*WiFi SmartConnect Оптимизируйте свою беспроводную сеть.
*Первая задача Распределите пропускную способность вашего интернет-соединения между конкретными задачами.
*Ссылка на MyASUS Подключите свой компьютер к мобильному устройству.

Улучшенное программное обеспечение - My ASUS

Шумоподавление с искусственным интеллектом *Двустороннее шумоподавление с помощью искусственного интеллекта

Отфильтровывает нежелательные шумы от микрофона и входящего звука, обеспечивая кристально чистую голосовую связь.

Диагностика системы *Диагностика аппаратного обеспечения
*Проверка сценария

Содержит краткие описания, помогающие выявить различные ситуации и выбрать наилучшее диагностическое обследование.

Интеллектуальное управление вентилятором * Режимы производительности и бесшумности

Это дает вам возможность гибко выбирать между использованием максимальной скорости вентилятора при больших нагрузках и переключением на более низкую скорость для бесшумной работы.

Другие функции
*WiFi SmartConnect Оптимизируйте свою беспроводную сеть.
*Первая задача Распределите пропускную способность вашего интернет-соединения между конкретными задачами.
*Ссылка на MyASUS Подключите свой компьютер к мобильному устройству.
Размер 120 × 130 × 58 мм
Масса 900 г
Процессор AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти, 3,3 ГГц ~ 4,9 ГГц) AMD Ryzen™ 7 6800H (8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти, 3,2 ГГц ~ 4,7 ГГц) cTDP: 35 Вт
Графика Встроенная графика AMD Radeon™ 680M
Память Двухканальная память DDR5-4800 SODIMM, поддерживает до 32 ГБ
Хранилище 2 × твердотельных накопителя M.2 2280 PCIe Gen 4x4, с возможностью расширения до 2 ТБ (* только NVMe) 1 × жесткий диск SATA 2,5 ”7 мм, с возможностью расширения до 2 ТБ
Операционная система Windows 11 Pro
Bluetooth® Bluetooth® v5.2
LAN 2.5G LAN (RJ45)
Беспроводная сеть Wi-Fi 6E
Адаптер Адаптер питания 20 В 7,5 А, 150 Вт
I/O порты Перед I/O 1 × USB 4 Type-C (поддержка DP1.4, 7680 x 4320 при 60 Гц) 2 × USB 3.2 Gen1 1 × аудиоразъем (линейный выход / вход для микрофона / выход для наушников)
Сторона I/O 1 × Кенсингтонский замок
Задний I/O 1 × USB 4 Type-C (поддержка DP1.4, 7680 x 4320 при 60 Гц) 3 × USB 3.2 Gen1 2 × порта HDMI 2.1 (4096 x 2160 при 60 Гц) 1 × Порт дисплея 1.4 (5120 x 2160 при 60 Гц) 1 × 2,5G RJ45 LAN 1 × разъем постоянного тока 1 × Кольцо для навесного замка
Что в коробке 1 × Мини-ПК AS 6 1 × Адаптер питания 1 × Крепление VESA (в комплекте 2 упаковки винтов) 1 × Крепежные винты для твердотельного накопителя (2 упаковки) 1 × Крепежные винты для жесткого диска (1 упаковка) 1 × Краткое руководство 1 × Руководство пользователя 1 × Кабель HDMI

На основе 8 отзывов

4.50 В целом
50%
12.5%
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8 Отзывы for 🔥Неттоп GEEKOM Мини AS 6 AMD Ryzen7-7735H

  1. S Heiligx
    08/11/2023
    Очень хороший аппарат.
    Полезно? 1 0
    Артём Бельский
    06/11/2023
    Купил на Ryzen 7... Всё соответствует характеристикам
    Накатил Rosa Linux Fresh 12.4

    Я в восторге....
    Полезно? 0 0
    Максим Корчагин
    24/10/2023
    Увидел как-то обзор на Youtube модели IT11, очень понравилось компактное и достаточно мощное решение для дома, но смущало отсутствие информации о комп...More
    Увидел как-то обзор на Youtube модели IT11, очень понравилось компактное и достаточно мощное решение для дома, но смущало отсутствие информации о компании GEEKOM в РФ. Спустя некоторое время, появилась модель с встроенным видео от AMD с лучшими возможностями графики, что окончательно склонило к покупке + цена с учетом скидки. В итоге, приобрел AMD 7735HS и видео 680M. Быстрая доставка по Москве, несколько дней. После запуска все происходит быстро и понятно. Windows 11 PRO без лишнего, настроил и запустил обновления. На этом плюсы закончились. После, установил свежий драйвер AMD Adrenalin 23.9.3 и решил испытать на GTA5 в Steam. Когда увидел как еле движется курсор уже в меню настроек видео, при разрешении всего 1024х768 !, понял что-то не так. Естественно при запуске игры даже на самых минимальных настройках было меньше 30fps. Mortal Kombat 11 вообще вначале предупредил, что подходящей видеокарты не обнаружено и лучше проверить возможности. Все эти игры во многих обзорах отлично работают в FullHD. Дальше начались "танцы с бубном" - переустановка ранних версий драйверов, драйверов с support сайта GEEKOM, даже переустановка винды без последующей установки драйверов AMD. Ничего не помогло. Написал в поддержку компании, буду ждать ответ. Для рядового покупателя, так явно быть не должно. Есть вероятность ошибки с драйвером видео, или прошивка BIOS не лучшая? Информации по этим компьютерам также крайне мало. Но я думаю, в этом должен разобраться продавец. Если вопрос решится, дополню отзыв, но пока обещанных из презентации чудес нет.
    P.S. Скрины с ошибкой прикрепить не получилось. Вероятная проблема указана в диспетчере устройств, в видеоадаптере: Устройство не запущено (amdwddmg) Возникла проблема с запуском устройства PCI
    За 10 дней так никто из тех.поддержки не ответил, а также основной [email protected]. По телефону также не возможно дозвониться. Проблемы самостоятельно решил, но ушло много времени.
    Полезно? 29 4
    r-s-n
    02/10/2023
    Все пришло. Все рабочее и соответствует описанию о мини-ПК.
    Спасибо :)
    Полезно? 0 0
    IGOR
    28/09/2023
    Получил данный агрегат. СДЭК вез 2 недели из москвы в казань!!! По самому компу все нравиться, Шустрый, компактный, не шумит не греется. Вообщем я по...More
    Получил данный агрегат. СДЭК вез 2 недели из москвы в казань!!!
    По самому компу все нравиться, Шустрый, компактный, не шумит не греется. Вообщем я пока доволен покупкой.
    Все задачи для которых покупал, отрабатываются на отлично.

    Пока не радует долгая и не внятная реакция поддержки. В остально все ОК.
    Рекомендую
    Полезно? 1 0
    Максим Цапов
    29/07/2023
    Получил посылку, все в порядке, протестировал на PassMark. Результаты 11081 очень хорошие для такого маленького компа. Процессор, память и диск - оче...More
    Получил посылку, все в порядке, протестировал на PassMark. Результаты 11081 очень хорошие для такого маленького компа. Процессор, память и диск - очень быстрые.
    CPU - 23672 (В среднем в мире 15854)
    DISK - 23453 (В среднем в мире 14530)
    MEMORY - 2911(В среднем в мире 2620)
    2D GRAPHICS - 688 (В среднем в мире 632)
    Также произвел benchmark на Unigine Heaven Benchmark 4.0 в разрешении 1920x1080-
    FPS: 70.0
    Score: 1764
    Min FPS: 35.8
    Max FPS: 152.5
    Программы открываются очень быстро, видео работает отлично, звук отличный - через наушники. В основном, я использую комп для программирования, интернета и офисных приложений. Для этих целей этого мини компа хватает с запасом.
    P.S.- не получилось загрузить изображение с результатами.
    Полезно? 4 0
    mitryaev013579
    23/07/2023
    17.07.23 заказал, 20.07.23 прислали трек номер, а 23.07.23 приехал уже на пункт выдачи, т.е меньше чем через неделю. Вообще опасался на этом сайте зак...More
    17.07.23 заказал, 20.07.23 прислали трек номер, а 23.07.23 приехал уже на пункт выдачи, т.е меньше чем через неделю. Вообще опасался на этом сайте заказывать, уж очень похож был на мошеннический, ещё и поддержка на почту не отвечала (поэтому за обслуживание 3 звезды), но в итоге всё пришло)
    Наверное главный недостаток этого неттопа в том, что процессор ограничен в теплопакет 35W, а в остальном всё хорошо.
    Windows 11 сразу из коробки нормальная на русском, можно сразу начинать пользоваться
    На фото мои результаты в бенчмарках
    Полезно? 2 2
    Евгений
    12/07/2023
    Отличное решение. Пока в пользовании 1 неделю. Никаких нареканий.
    Полезно? 0 0
Артикул: N/A Categories: ,

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