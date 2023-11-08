🔥Неттоп GEEKOM Мини AS 6 AMD Ryzen7-7735H

AMD Ryzen™ 7 6800H
AMD Ryzen™ 7 6800H
AMD Ryzen™ 7 6800H
производительностью дискретной видеокарты GTX 1050TI.
32ГБ
Два слота расширения (Только NVMe)
1 ТБ/2 ТБ PCIe 4.0
передача данных
на нескольких экранах
AMD Ryzen™ 7 6800H
32 ГБ
1 ТБ/2 ТБ PCIe 4.0
сопоставима с производительностью
дискретной видеокарты GTX 1050TI.
модуль радиатора
Встроенная двойная тепловая труба
AMD Radeon™ Graphics 680M.
Новая архитектура ядра RNDA2 и поддержка трассировки лучей разработаны с учетом игровой ДНК, что упрощает создание яркой графики.
энергоэффективнее, чем память DDR4 3200 МГц, обеспечивая выдающуюся
производительность при выполнении повседневных вычислительных задач.
DDR5-4800 SODIMM
M.2 2280 ССД x 2
Система самоочистки от пыли не только обеспечивает чистоту радиаторов, но и эффективно удаляет пыль и другие частицы, продлевая срок службы системы. Кроме того, вентилятор никогда не перегружается, что обеспечивает более тихую рабочую станцию с меньшим уровнем шума.
GEEKOM AS 6 оснащен всеми портами ввода-вывода, необходимыми для легкого подключения к новейшим устройством и периферийным устройствам. Он оснащен двумя портами USB-C, оба из которых поддерживают протокол DP1.4 и зарядку мощностью 15 Вт, причем один из них также поддерживает PD-вход. Порт HDMI 2.1 может похвастаться пропускной способностью до 48 Гбит / с, что обеспечивает видеовыход 4K 120 Гц / 8K 60 Гц и широкий спектр периферийных подключений.
GEEKOM AS 6 оснащен всеми портами ввода-вывода, необходимыми для легкого подключения к новейшим устройством и периферийным устройствам. Он оснащен двумя портами USB-C, оба из которых поддерживают протокол DP1.4 и зарядку мощностью 15 Вт, причем один из них также поддерживает PD-вход. Порт HDMI 2.1 может похвастаться пропускной способностью до 48 Гбит / с, что обеспечивает видеовыход 4K 120 Гц / 8K 60 Гц и широкий спектр периферийных подключений.
GEEKOM AS6 прошел тщательные испытания и соответствует строгим стандартам MIL-STD-810h*. Он выдерживает экстремальные температуры, высоту, влажность, частые падения и вибрацию, обеспечивая надежную работу даже в самых сложных условиях.
Test
GEEKOM AS6 прошел тщательные испытания и соответствует строгим стандартам MIL-STD-810h*. Он выдерживает экстремальные температуры, высоту, влажность, частые падения и вибрацию, обеспечивая надежную работу даже в самых сложных условиях.
Улучшенное программное обеспечение - My ASUS
Отфильтровывает нежелательные шумы от микрофона и входящего звука, обеспечивая кристально чистую голосовую связь.
*Проверка сценария
Содержит краткие описания, помогающие выявить различные ситуации и выбрать наилучшее диагностическое обследование.
Это дает вам возможность гибко выбирать между использованием максимальной скорости вентилятора при больших нагрузках и переключением на более низкую скорость для бесшумной работы.
Улучшенное программное обеспечение - My ASUS
Отфильтровывает нежелательные шумы от микрофона и входящего звука, обеспечивая кристально чистую голосовую связь.
*Проверка сценария
Содержит краткие описания, помогающие выявить различные ситуации и выбрать наилучшее диагностическое обследование.
Это дает вам возможность гибко выбирать между использованием максимальной скорости вентилятора при больших нагрузках и переключением на более низкую скорость для бесшумной работы.
Накатил Rosa Linux Fresh 12.4
Я в восторге....
P.S. Скрины с ошибкой прикрепить не получилось. Вероятная проблема указана в диспетчере устройств, в видеоадаптере: Устройство не запущено (amdwddmg) Возникла проблема с запуском устройства PCI
За 10 дней так никто из тех.поддержки не ответил, а также основной [email protected]. По телефону также не возможно дозвониться. Проблемы самостоятельно решил, но ушло много времени.
Спасибо :)
По самому компу все нравиться, Шустрый, компактный, не шумит не греется. Вообщем я пока доволен покупкой.
Все задачи для которых покупал, отрабатываются на отлично.
Пока не радует долгая и не внятная реакция поддержки. В остально все ОК.
Рекомендую
CPU - 23672 (В среднем в мире 15854)
DISK - 23453 (В среднем в мире 14530)
MEMORY - 2911(В среднем в мире 2620)
2D GRAPHICS - 688 (В среднем в мире 632)
Также произвел benchmark на Unigine Heaven Benchmark 4.0 в разрешении 1920x1080-
FPS: 70.0
Score: 1764
Min FPS: 35.8
Max FPS: 152.5
Программы открываются очень быстро, видео работает отлично, звук отличный - через наушники. В основном, я использую комп для программирования, интернета и офисных приложений. Для этих целей этого мини компа хватает с запасом.
P.S.- не получилось загрузить изображение с результатами.
Наверное главный недостаток этого неттопа в том, что процессор ограничен в теплопакет 35W, а в остальном всё хорошо.
Windows 11 сразу из коробки нормальная на русском, можно сразу начинать пользоваться
На фото мои результаты в бенчмарках