🔥Неттоп GEEKOM Мини AS 6 AMD Ryzen7-7735H

GEEKOM AS 6 оснащен всеми портами ввода-вывода, необходимыми для легкого подключения к новейшим устройством и периферийным устройствам. Он оснащен двумя портами USB-C, оба из которых поддерживают протокол DP1.4 и зарядку мощностью 15 Вт, причем один из них также поддерживает PD-вход. Порт HDMI 2.1 может похвастаться пропускной способностью до 48 Гбит / с, что обеспечивает видеовыход 4K 120 Гц / 8K 60 Гц и широкий спектр периферийных подключений.